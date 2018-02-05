АЛРОСА в январе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $504,5 млн

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Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в январе 2018 года.

За первый месяц текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 504,5 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 499 млн долларов США, бриллиантов − 5,5 млн долларов США.

«В начале года мы наблюдали хороший спрос на весь ассортимент нашей алмазной продукции. Этому способствовали позитивные настроения на основных рынках сбыта, подкрепленные хорошими результатами продаж в ритейле в 2017 году, включая рождественский сезон, а также ростом цен на бриллианты в январе», − прокомментировал итоги январских продаж заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.



