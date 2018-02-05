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15 января 2018

Президент АЛРОСА рассказал о судьбе ряда непрофильных активов компании

Сегодня
Новости
Президент АЛРОСА Сергей Иванов в интервью "Коммерсанту" сообщил о том, что алмазодобывающая компания планирует сделать с некоторыми из своих непрофильных активов.
Так, железорудный проект ГМК «Тимир», 51% которого уже находится у Evraz, представляет собой набор лицензий на разработку месторождений.
"Я разговаривал с (президентом Evraz) Александром Фроловым, у него абсолютно совпадает мнение, что в ближайшие семь-восемь лет там бесполезно что-либо делать. Evraz у нас выкупил часть пакета, но оставшийся пакет им не интересен", - отметил Иванов. По всей вероятности, инвестиции в актив будут списаны, добавил он.
Между тем, АЛРОСА оставит за собой такие проекты, как авиакомпания «Алроса», судоходная фирма «Алроса-Лена» и Вилюйская ГЭС, но постарается повысить их продуктивность и вывести на окупаемость.
"Часть внутренних структурных подразделений будут переведены в дочерние компании, но не в целях отчуждения, а в целях структурирования непрофильных видов деятельности, чтобы дать им мотивацию пытаться зарабатывать деньги на рынке, а также обеспечить прозрачность", - заявил Иванов.
Наконец, здание «Алмазного мира», наполовину принадлежащее АОРОСА, со временем может быть реализовано на аукционе совместно с Росимуществом.

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