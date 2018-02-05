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15 января 2018

Добыча алмазов Gem Diamonds в 2017 году выросла на 3% до 111 811 каратов

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Gem Diamonds заявила, что в 2017 году она добыла 111 811 каратов алмазов на своей шахте Летсенг (Letšeng) в Лесото, что на 3% больше, чем годом ранее, когда добыча составила 108 206 каратов.
Данные, опубликованные компанией, показывают, что в прошлом году продажи алмазов сократились на 2% до 107 152 каратов, против 108 945 каратов в 2016 году.
Однако выручка от продаж алмазов выросла на 12% до $206,8 млн, или $1930 за карат в отчетный период, против соответственно $186,6 млн и $1695 за карат годом ранее.
Компания заявила, что в четвертом квартале 2017 года она продала 31 476 каратов алмазов, что на 21% больше, чем в третьем квартале.
"Спрос на большие высококачественные белые необработанные алмазы с Летсенг продолжал оставаться высоким, о чем свидетельствует средняя цена в $2217 за карат в отчетный период (в четвертом квартале). В результате средняя цена за 2017 год составила $1930 за карат, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Рынок высококачественных алмазов с Летсенг оставался стабильным за этот период, а средняя цена достигла $2217 за карат, что на 19% больше, чем в предыдущем квартале".
Элфик также заявил о росте добычи камней весом более 100 каратов в 2018 году: за один только январь было получено пять подобных алмазов.
Это, по его словам, во многом объясняется продолжающимися техническими улучшениями на шахте Летсенг.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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