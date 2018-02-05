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15 января 2018

IDE запустила Центр инноваций в технологиях для алмазной промышленности

Сегодня
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Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) официально открыла свой новый Центр инноваций в технологиях для алмазной промышленности (Diamond Tech Innovation Center) в ходе седьмой Международной алмазной недели (IDWI) 2018 года. Расположенный в комплексе помещений IDE технологический инкубатор будет принимать и поддерживать стартапы, связанные с различными областями алмазной промышленности.
С помощью этой инициативы IDE будет продвигать новые технологии, которые принесут добавленную стоимость алмазной промышленности, а также другим секторам экономики.
На церемонии открытия центра президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) сказал: "Об этом можно было только мечтать, но мы смогли сделать этот проект реальностью. Мы совмещаем опыт и мастерство израильской алмазной промышленности с оригинальностью и творчеством стартапов. Я считаю, что, если алмазная промышленность хочет развиваться, то этот центр станет отправной точкой для такого развития".
Председатель IDI Боэз Молдавский (Boaz Moldawsky), который также возглавляет Инновационный центр, сказал: "Мы инвестируем не в технологии, а в людей. Расположение центра внутри экосистемы алмазной биржи является огромным преимуществом для обеих сторон".
Д-р Ами Аппельбаум (Ami Appelbaum), главный научный сотрудник Министерства экономики Израиля и глава госоргана страны по инновациям, высоко оценил новый центр и повторил обещание министра экономики Эли Коэна оказать финансовую поддержку проекту.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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