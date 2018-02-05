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15 января 2018

Государство не готово продолжать приватизацию АЛРОСА - Иванов

Сегодня
Новости
Как заявил Президент АЛРОСА Сергей Иванов в интервью "Коммерсанту", которое вышло на прошлой неделе, продажа пакетов акций РФ и Республики Якутия в АЛРОСА в данный момент не обсуждается.
"Насколько мне известно, никакой работы (по приватизации АЛРОСА) на данном этапе не ведется, - заявил Иванов. - . И акционеры сами должны решить, как они будут продавать, в паритете или нет — мы как менеджмент не участвуем в принятии этого решения".
Также, по его словам, в данный момент смысла продавать долю в компании нет.
"Я и раньше говорил, что не вижу никакого смысла сейчас продавать: есть большой потенциал развития, все это понимают", - рассуждает Иванов.
Между тем Иванов отметил, что, согласно последним исследованиям, около 30% из 34% free-float АЛРОСА принадлежит институциональным инвесторам, то есть крупным фондам, а остальные акции – физическим лицам. При этом инвесторам, которые владеют свыше 10 млн бумаг компании, принадлежит свыше 25% акций, что говорит о стабильной инвесторской базе, заключил Иванов.

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