Pangolin осуществит бурение на нескольких кимберлитовых трубках в Ботсване

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Pangolin Diamonds заявила, что она намерена пробурить пять кимберлитовых целей на полностью принадлежащих ей алмазных проектах Малатсваэ (Malatswae) и Моэньенана (Moenyenana) в Ботсване.

Как отметили в компании, результаты программы бурения будут объявлены в конце второго квартала.

В течение последних восьми месяцев компания трудилась над разработкой новых задач по бурению на этих проектах.

Из образцов почвы на Малатсваэ было извлечено в общей сложности 25 алмазов с площади в 1836 квадратных километров.

В Pangolin заявили, что самый большой алмаз имел размеры 4 мм х 3 мм х 2 мм и обладал хорошими показателями цвета.

С проекта было также отобрано более 750 минералов-индикаторов кимберлитов, включая гранаты G10 и ильмениты.

Компания также проводила обширную программу отбора проб грунта и наземные геомагнитные исследования на Моэньенана, площадь которого составляет 5061 квадратный километр.

"Мы чрезвычайно воодушевлены напряженной работой команды в определении этих целей и ожидаем успешной программы бурения", - сказал председатель компании Гарет Пенни (Gareth Penny).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



