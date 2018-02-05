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Pangolin осуществит бурение на нескольких кимберлитовых трубках в Ботсване

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Pangolin Diamonds заявила, что она намерена пробурить пять кимберлитовых целей на полностью принадлежащих ей алмазных проектах Малатсваэ (Malatswae) и Моэньенана (Moenyenana) в Ботсване.
Как отметили в компании, результаты программы бурения будут объявлены в конце второго квартала.
В течение последних восьми месяцев компания трудилась над разработкой новых задач по бурению на этих проектах.
Из образцов почвы на Малатсваэ было извлечено в общей сложности 25 алмазов с площади в 1836 квадратных километров.
В Pangolin заявили, что самый большой алмаз имел размеры 4 мм х 3 мм х 2 мм и обладал хорошими показателями цвета.
С проекта было также отобрано более 750 минералов-индикаторов кимберлитов, включая гранаты G10 и ильмениты.
Компания также проводила обширную программу отбора проб грунта и наземные геомагнитные исследования на Моэньенана, площадь которого составляет 5061 квадратный километр.
"Мы чрезвычайно воодушевлены напряженной работой команды в определении этих целей и ожидаем успешной программы бурения", - сказал председатель компании Гарет Пенни (Gareth Penny).

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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