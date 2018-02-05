Рекламная кампания «Подлинное – это бриллиант» дебютирует на ОИ в Пхенчхане

Сегодня

Рекламная кампания «Подлинное – это бриллиант» (Real is a diamond), созданная Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) в партнерстве с NBCU Content Studio, демонстрируется в качестве видеоконтента при трансляции в прямом эфире и цифровом формате Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Видеоролики «Cоздание драгоценного камня» («The Making of a Gem») призваны продемонстрировать поразительное сходство между уникальным опытом восхождения атлета к Олимпу и созданием бриллианта с упором на эмоциональный контекст его символического значения.

Три рекламных ролика рассказывают об истории индивидуального успеха сноубордиста, дуэта по конькобежному спорту и женской сборной по хоккею с шайбой, чтобы продемонстрировать те природные силы и элементы, которые рождают как алмазы, так и закаляют характеры участников соревнований.

"Как и алмазы, спортсмены подвергаются огромному давлению и задействуют глубокие внутренние силы, чтобы стать сильными, обрести преимущество и, в конечном итоге, озариться славой. Это идеальный рассказ во время нашего самого заветного и значимого праздника спорта и личных достижений", - сказала Дебора Марквардт (Deborah Marquardt), главный специалист DPA по маркетингу.

Cтилист Таня Дюкс (Tanya Dukes) так объясняет выбранные для видеороликов ювелирные украшения: "В каждом ролике мы представляли спортсменов с реальными бриллиантовыми ювелирными изделиями, которые они носят на самом деле, в том числе выбранные ими самими. Эти украшения стали подлинной частью их персонального стиля".



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



