ZCDC заявила о возобновлении продаж алмазов

Вчера

Зимбабвийская алмазная госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) заявила, что возобновит аукционы своих запасов алмазного сырья, которые составляют более 1 млн каратов. Камни, добытые в Маранге (Marange), как ожидается, будут проданы в течение первого квартала текущего года.

Главный исполнительный директор компании Моррис Мпофу (Morris Mpofu) заявил корреспонденту Rough & Polished в кулуарах конференции по добыче полезных ископаемых в Кейптауне, что ZCDC уже запланировала три аукциона в течение первых четырех месяцев этого года.

"Мы не смогли продать сырье в последнем квартале, поскольку компании закрылись на Рождество, но ... мы вернулись на рынок, у нас запланировано три тендера в этом квартале, чтобы мы смогли продать более 1 млн каратов", - сказал он.

По словам Мпофу, алмазы будут проданы через аукцион, организованный государственной компанией Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).

Он добавил, что алмазные стоки выросли из-за искаженной системы продажи алмазов прежними горнодобывающими компаниями, которых обвинили в недооценке камней.

"Для наших алмазов не создавалось добавленной стоимости, и эта недооценка вредила стране. Когда мы перешли на новую модель добычи, мы поняли, что нам необходимо переориентировать маркетинговую структуру, прекратить поставки и заняться накоплением стоков, - отметил Мпофу. – Мы начали эффективно управлять ценностью алмазов и хотим убедиться, что к тому времени, когда мы начнем проводить торги, нам удастся устранить все проблемные места".

В прошлом году Зимбабве произвела 1,8 млн каратов по сравнению с 960 000 каратами годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



