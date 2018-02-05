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09 января 2018

АЛРОСА требуются существенное изменение внутренней корпоративной культуры - Иванов

Сегодня
Новости
Президент АЛРОСА Сергей Иванов в интервью "Коммерсанту" заявил, что алмазодобывающей компании для дальнейшего развития потребуется существенное изменение внутренней корпоративной культуры.
"Изменения требуют существенной перестройки внутри и изменения внутренней культуры. Компании на всех уровнях необходима свежая кровь, опыт построения систем в других индустриях", отметил Иванов, добавив также, что в компании существует много нерешенных проблем, таких как непрозрачность закупок, отсутствие должной аналитики, дублирование функционала и прочих.
По мнению Президента АЛРОСА, для решения проблем и повышения устойчивости операций требуется долгосрочная стратегия.
"Новые цели и задачи требуют новых идей, новых компетенций, - рассуждает Иванов. - Сегодня, на мой взгляд, нам удалось собрать профессиональную, работоспособную команду, которая хорошо знает свое дело и максимально нацелена на результат. Время покажет, насколько эти кадровые решения были верными".
Также, по словам топ-менеджера, взаимодействие с акционерами компании складывается успешно, и они довольны последними кадровыми решениями в компании.


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