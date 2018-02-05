АЛРОСА готовится провести аукцион по газовым активам через десять дней

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Осенью прошлого года АЛРОСА решила организовать продажу газовых активов через аукцион с целью избежать обвинений в субъективности или недостаточной прозрачности торгов, заявил Президент АЛРОСА Сергей Иванов в интервью "Коммерсанту". Аукцион состоится уже через десять дней.

"На протяжении трех лет АЛРОСА проводила переговоры с потенциальными покупателями этих активов. О том, что они продаются, было известно всем участникам российского нефтегазового рынка, - отметил Иванов. – К осени мы оценили число претендентов на активы и поняли, что нужен будет аукцион, чтобы получить максимальную цену и не допустить риска обвинений в субъективности или недостаточной прозрачности ценообразования. Было понятно, что только крупнейшие нефтегазовые компании РФ будут заинтересованы".

Между тем «АЛРОСА-Газ», которая ведет добычу и транспортировку газа в Якутии, не будет продаваться, поскольку, по словам Иванова, обеспечивает энергетическую безопасность компании и ее проектов.

Ранее «Роснефть» заявила, что не будет участвовать в аукционе, и ее структуры - «РН-Холдинг», «РН-Газ» и «Башнефть» - свои ходатайства отозвали.

В конце 2017 года АЛРОСА объявила аукцион по продаже непрофильных газовых активов. На торги единым лотом выставлены 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих в свою очередь 100% акций АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Аукцион назначен на 19 февраля, стартовая цена — 30 млрд рублей, шаг аукциона — 100 млн рублей.



