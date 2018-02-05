АЛРОСА в ближайшие годы не намерена снижать добычу алмазов - Иванов

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Президент АЛРОСА Сергей Иванов в интервью "Коммерсанту" заявил, что в ближайшие пять лет алмазодобывающая компания не намерена снижать производство.

На вопрос о том, будет ли АЛРОСА по примеру De Beers снижать продажи для поддержания цен, Иванов отметил, что перед компанией такой задачи не стоит.

"Исходя из сегодняшнего состояния мировых добывающих мощностей и роста спроса на продукцию, мы уверены, что в ближайшие как минимум пять лет вопрос о снижении объемов производства перед нами стоять не будет, - заявил он. - Если мы снизим добычу…у нас сразу вырастут постоянные издержки".

Однако нарастить добычу компания, вероятно, не сможет из-за технических факторов, отметил Иванов, и в ближайшие годы добыча АЛРОСА будет колебаться в диапазоне 37–38 млн каратов.

В 2016 году АЛРОСА снизила производство, в том числе реагируя на падение цен, но были накоплены хорошие запасы продукции, которые компания реализовывала в 2017 году, добавил он.

"Наши продажи были больше, чем добыча — все, что было накоплено, реализовано. В этом году продажи также превысят уровень добычи", - заключил Иванов.

Ранее на форуме в Давосе Иванов заявил, что АЛРОСА ожидает продажи не менее 40 млн каратов алмазов в этом году - 36,6 млн карат за счет добычи и 3,4 млн каратов из стоков.



