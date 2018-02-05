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09 января 2018

Спрос на швейцарские часы в Азии продолжает оставаться высоким

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Согласно последним данным Федерации швейцарской часовой промышленности (Federation of the Swiss Watch Industry), склонность азиатских покупателей к роскошным часам поддержала экспорт швейцарских часов в 2017 году.
Согласно данным, поставки в Гонконг выросли на 6% с 2016 года и достигли в 2017 году $2,7 млрд, тогда как экспорт в материковый Китай вырос на 19% до $1,64 млрд. Однако экспорт на рынок США снизился на 4,4%. Общий объем экспорта в 2017 году составил $21,33 млрд, что на 2,7% выше по сравнению с предыдущим годом.
В декабре 2017 года поставки дорогостоящих часов выросли на 0,7%. Гонконг и материковый Китай зафиксировали рост на 11,8% и 12,3% соответственно.
По данным федерации, основные азиатские рынки в целом показали резкий рост спроса на часы в последние месяцы года.
Гонконг (+ 11,8%) и Китай (+12,3%) сохранили устойчивую динамику роста потребления, в то время как Япония (+7,0%) испытала более медленный рост спроса на часы, хотя в течение четвертого квартала он оставался высоким. Южная Корея, находившаяся на одиннадцатом месте в мире по спросу на швейцарскую часовую продукцию, в отчетный период показала сильный скачок по данному показателю (+33,3%). Между тем в США спрос снижался и показал самое сильное падение с мая.
Федерация добавила, что продажи часов по цене менее $535 снизились в декабре, тогда как продукция, попавшая в ценовой диапазон от $535 до $3214, достигла значительных успехов. Однако продажи наиболее дорогих часов оставались на прежнем уровне.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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