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09 января 2018

ZCDC требуется $187 млн для повышения добычи алмазов в Маранге

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Зимбабвийской алмазной госкомпании Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в этом году потребуются капитальные вложения в размере $187 млн, чтобы увеличить производство алмазов в регионе Маранге (Marange).
Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне сказал инвесторам, что ZCDC намерена в текущем году повысить добычу алмазов до 3 млн каратов, а в следующем – до 4 млн каратов.
В прошлом году ZCDC произвела 1,8 млн каратов алмазов, против 961 000 каратов в 2016 году.
Министр также сказал, что алмазы Маранге добываются исключительно ZCDC, которая полностью принадлежит правительству.
Между тем, по его словам, компания планирует сотрудничать с инвесторами для поддержки своей деятельности.
"Все остальные зоны открыты для частных инвесторов в структуре владения 51% на 49% в соответствии с положениями Закона об индигенизации Зимбабве (Indigenization Act)", - сказал Читандо.
Между тем министр сказал, что с момента его вступления в должность в ноябре прошлого года наблюдался огромный интерес к добыче лития в стране.
Он отметил, что Хараре через Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) недавно подписал сделку по добыче лития суммой $1,4 млрд с неназванной горнодобывающей компанией.
Детали сделки будут объявлены в ближайшее время.
"(У нас) есть литий, и это довольно интересно. Я могу сказать, что за последние несколько недель с момента моего назначения на пост министра, большинство запросов было именно на добычу лития", - заключил Читандо.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР

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