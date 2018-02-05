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09 января 2018

Мировая добыча алмазов упадет в 2018 году - Пол Зимниски

Сегодня
Новости
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) полагает, что в текущем году мировое производство природных алмазов уменьшится как по объему, так и по стоимости.
На Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне он отметил, что объем производства алмазов, как ожидается, снизится в 2018 году на 2% до 146 млн каратов.
По прогнозам, в 2017 году мировой объем производства алмазов вырос на 7% и составил 148 млн каратов.
Зимниски также подсчитал, что по стоимости добыча алмазов сократится на 4% до $15 млрд в 2018 году.
По его словам, крупные добывающие компании по-прежнему должны при необходимости сокращать продажи сырья, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке.
Также, как ожидает аналитик, мировой спрос на бриллианты в текущем году возрастет на 4% до $27 млрд, тогда как спрос на бриллиантовые ювелирные украшения составит $83 млрд.
Цены на алмазы, по словам Зимниски, в настоящий момент более подвержены рыночным факторам, что влечет за собой рост волатильности и усложнение операционной обстановки для ограночного сегмента.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР

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