Мировая добыча алмазов упадет в 2018 году - Пол Зимниски

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Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) полагает, что в текущем году мировое производство природных алмазов уменьшится как по объему, так и по стоимости.

На Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне он отметил, что объем производства алмазов, как ожидается, снизится в 2018 году на 2% до 146 млн каратов.

По прогнозам, в 2017 году мировой объем производства алмазов вырос на 7% и составил 148 млн каратов.

Зимниски также подсчитал, что по стоимости добыча алмазов сократится на 4% до $15 млрд в 2018 году.

По его словам, крупные добывающие компании по-прежнему должны при необходимости сокращать продажи сырья, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке.

Также, как ожидает аналитик, мировой спрос на бриллианты в текущем году возрастет на 4% до $27 млрд, тогда как спрос на бриллиантовые ювелирные украшения составит $83 млрд.

Цены на алмазы, по словам Зимниски, в настоящий момент более подвержены рыночным факторам, что влечет за собой рост волатильности и усложнение операционной обстановки для ограночного сегмента.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



