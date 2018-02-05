DDI создала поисковую базу данных по старательской добыче в ДРК

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По случаю своего 10-летнего юбилея Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи - представила уникальную поисковую базу данных по старательской добыче в Демократической Республике Конго (ДРК), специально отформатированную для облегчения доступа и удобства использования.

С середины 2014 года по декабрь 2015 года DDI разработала и реализовала при финансовой поддержке PROMINES-World Bank программу регистрации старателей в трех провинциях ДРК.

Команды в составе представителей правительства, гражданского общества и частного сектора зарегистрировали 108 169 старателей-добытчиков золота, алмазов, олова, тантала и вольфрама.

В реализации программы были задействованы 48 регистраторов обоих полов, которые проехали 12 тыс км на мотоциклах и еще 3 тыс км пешком, чтобы добраться до самых отдаленных мест, в которых осуществляется старательская добыча, некоторые из которых ранее были неизвестны властям.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



