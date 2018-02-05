Вход
Регистрация

Эксклюзив

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

05 февраля 2018

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

DDI создала поисковую базу данных по старательской добыче в ДРК

Сегодня
Новости
По случаю своего 10-летнего юбилея Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи - представила уникальную поисковую базу данных по старательской добыче в Демократической Республике Конго (ДРК), специально отформатированную для облегчения доступа и удобства использования.
С середины 2014 года по декабрь 2015 года DDI разработала и реализовала при финансовой поддержке PROMINES-World Bank программу регистрации старателей в трех провинциях ДРК.
Команды в составе представителей правительства, гражданского общества и частного сектора зарегистрировали 108 169 старателей-добытчиков золота, алмазов, олова, тантала и вольфрама.
В реализации программы были задействованы 48 регистраторов обоих полов, которые проехали 12 тыс км на мотоциклах и еще 3 тыс км пешком, чтобы добраться до самых отдаленных мест, в которых осуществляется старательская добыча, некоторые из которых ранее были неизвестны властям.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished