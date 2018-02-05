АЛРОСА провела встречу с долгосрочными клиентами

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АЛРОСА, мировой лидер по добыче алмазов, 7 февраля провела ежегодную встречу с долгосрочными клиентами компании. Это первая встреча в новом трехлетнем клиентском периоде, стартовавшем с января 2018 года.

В январе 2018 года АЛРОСА заключила долгосрочные соглашения с 56 российскими и зарубежными компаниями на покупку алмазов ювелирного качества, 11 контрактов на алмазы технического качества. В ходе встречи представители всех этих компаний получили возможность обсудить с руководством АЛРОСА работу в новом контрактном периоде, тренды и вызовы мирового алмазно-бриллиантового рынка.

Менеджмент АЛРОСА представил информацию об итогах работы компании в 2017 году и планах добычи и реализации на 2018 год. Кроме того, клиентам еще раз была представлена информация о принципах работы в новом контрактном периоде, в том числе о возможности ежегодной корректировки объемов и ассортимента закупаемого алмазного сырья, предоставляющей большую гибкость в работе и компании, и покупателей. Клиенты также получили информацию о планируемых торговых сессиях и аукционных продажах.

«Долгосрочные контракты были и останутся основой сбытовой политики АЛРОСА, залогом стабильного развития и нашего бизнеса и бизнеса наших клиентов. Хочу заверить, что мы будем стремиться к тому, чтобы сбытовая политика компании была максимально прозрачной, чтобы наши клиенты имели гарантии равного доступа к алмазной продукции. АЛРОСА открыта для сотрудничества и диалога с нашими клиентами, мы высоко ценим их доверие и заинтересованы в поддержании с ними надежной и постоянной обратной связи», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

В ходе встречи АЛРОСА также продемонстрировала клиентам уникальные цветные алмазы, добытые компанией в прошлом году в Якутии, в том числе розовый камень массой 27,85 карата, желтый массой 34,17 карата и сиреневый алмаз массой 20,18 карата. В дальнейшем АЛРОСА планирует самостоятельно огранить эти камни на мощностях филиала БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА и реализовать их на аукционе.



