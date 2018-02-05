Эксклюзив
Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»
В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...
05 февраля 2018
Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
29 января 2018
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
22 января 2018
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
АЛРОСА провела встречу с долгосрочными клиентами
В январе 2018 года АЛРОСА заключила долгосрочные соглашения с 56 российскими и зарубежными компаниями на покупку алмазов ювелирного качества, 11 контрактов на алмазы технического качества. В ходе встречи представители всех этих компаний получили возможность обсудить с руководством АЛРОСА работу в новом контрактном периоде, тренды и вызовы мирового алмазно-бриллиантового рынка.
Менеджмент АЛРОСА представил информацию об итогах работы компании в 2017 году и планах добычи и реализации на 2018 год. Кроме того, клиентам еще раз была представлена информация о принципах работы в новом контрактном периоде, в том числе о возможности ежегодной корректировки объемов и ассортимента закупаемого алмазного сырья, предоставляющей большую гибкость в работе и компании, и покупателей. Клиенты также получили информацию о планируемых торговых сессиях и аукционных продажах.
«Долгосрочные контракты были и останутся основой сбытовой политики АЛРОСА, залогом стабильного развития и нашего бизнеса и бизнеса наших клиентов. Хочу заверить, что мы будем стремиться к тому, чтобы сбытовая политика компании была максимально прозрачной, чтобы наши клиенты имели гарантии равного доступа к алмазной продукции. АЛРОСА открыта для сотрудничества и диалога с нашими клиентами, мы высоко ценим их доверие и заинтересованы в поддержании с ними надежной и постоянной обратной связи», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
В ходе встречи АЛРОСА также продемонстрировала клиентам уникальные цветные алмазы, добытые компанией в прошлом году в Якутии, в том числе розовый камень массой 27,85 карата, желтый массой 34,17 карата и сиреневый алмаз массой 20,18 карата. В дальнейшем АЛРОСА планирует самостоятельно огранить эти камни на мощностях филиала БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА и реализовать их на аукционе.
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