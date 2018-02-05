ДРК не комментирует принятие нового закона по добыче полезных ископаемых

Сегодня

Министр горной добычи Демократической Республики Конго (ДРК) отказался рассказывать о том, подписал ли президент страны Джозеф Кабила новый законопроект по добыче полезных ископаемых, вызвавший протесты представителей промышленности.

Новый закон, предполагающий повышение роялти на добычу кобальта в пять раз до 10%, был одобрен парламентом ДРК в январе.

"Журналисты спрашивают меня, обнародовал ли президент новый закон. Я не буду здесь отвечать на этот вопрос. Закон на столе у президента", - заявил министр Мартин Кабвелулу (Martin Kabwelulu) журналистам и руководителям добывающих компаний на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне.

Горнодобывающие компании, такие как Randgold, Glencore и China Molybdenum, заявили, что будут оспаривать новый закон посредством международного арбитража и лоббируют Кабилу, чтобы не допустить его подписания.

Главный исполнительный директор Randgold Марк Бристоу сказал, что правительство ДРК должно возобновить переговоры с добывающими компаниями.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



