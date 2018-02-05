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09 января 2018

Замбия ведет поиск алмазных месторождений

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Замбия ведет поиск алмазных месторождений в рамках программы геологоразведки залежей промышленных и драгоценных металлов, отметил представитель правительства страны.
Министр горной добычи и минеральных ресурсов Замбии Кристофер Ялума (Christopher Yaluma) заявил на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне, что на участках, добычу промышленных металлов на которых осуществляют старатели, проводилось очень мало геологоразведочных работ.
"Мы ищем наземные месторождения алмазов, в отличие от Намибии, где эти камни добываются на морском дне", - заявил он.
Ранее присутствие микроалмазов было подтверждено в западных и северных провинциях Замбии различными исследователями, но до сих пор крупных месторождений в стране обнаружено не было.
Между тем в Замбии добываются изумруды.
Ялума также сказал, что геологическое картографирование не проводилось на 40% территории Замбии.
"Правительство хотело бы вступить в партнерство для составления полных (геологических) карт страны, - сказал он. - Инвестирование в эту область может открыть неизвестный ранее потенциал для поиска месторождений различных полезных ископаемых".
На добычу минерального сырья приходится 14% ВВП Замбии и 70% валютных поступлений в казну страны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР

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