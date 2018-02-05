Намибия серьезно относится к угрозе со стороны синтетических алмазов - источник

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Намибия, которая является одной из ведущих стран-производителей алмазов в мире, заявила, что «серьезно относится к угрозе, которую несут синтетические алмазы», отметил действующий алмазный комиссар страны Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya).

Хамутенья, который также является главой намибийской госкомпании по торговле алмазами Namdia, заявил на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне, что синтетические камни не смогут спокойно существовать на рынке.

Он приравнивал угрозу от синтетических алмазов к той, которую несут конфликтные алмазы.

"Точно так же, как в борьбе с конфликтными алмазами, (мы будем) предпринимать те же усилия для борьбы с синтетическими алмазами", - отметил Хамутенья.

Он также заявил, что Намибия сначала не беспокоилась о синтетических камнях, но позже осознала опасность, исходящую от роста данной промышленности, когда в лабораториях начали производиться камни размером до 5 каратов без единого изъяна.

По данным отставного аналитика алмазной промышленности Хаима Эвен-Зохара (Chaim Even-Zohar), ежегодный объем мирового производства синтетических алмазов, как промышленных, так и используемых в ювелирной отрасли, составляет от 8 до 10 млрд каратов, а природных алмазов - 124 млн каратов.

Он также отмечал, что общая стоимость произведенной синтетики достигает многих миллиардов долларов США, а натуральных камней - $15,5 млрд в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



