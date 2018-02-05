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09 января 2018

Rio Tinto Diamonds увеличила выручку от продажи алмазов на 15% и добычу на 20% в 2017 году

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Rio Tinto Group недавно опубликовала свои годовые результаты за 2017 год, продемонстрировав высокие операционные показатели большинства подразделений по добыче полезных ископаемых. Выручка конгломерата составила $13,9 млрд, было выплачено $5,2 млрд дивидендов и произведен обратный выкуп акций на $1 млрд.
Подразделение по добыче алмазов Rio Tinto Diamonds сообщило о том, что в прошлом году его выручка от продажи алмазов выросла на 15% до $706 млн, против $613 млн в 2016 году, а прибыль по EBITDA увеличилась на 20% до $287 млн по сравнению с $239 млн в 2016 году. Рост был обусловлен повышением добычи алмазов на 20% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за год почти удвоилась до $92 млн против $47 млн ​​в 2016 году.
Rio Tinto Diamonds, владеющая 100% рудника Аргайл (Argyle) в Австралии и 60% акций шахты Даявик (Diavik) в Канаде, зарегистрировала рост производства с 17,95 млн каратов в 2016 году до 21,63 млн каратов в 2017 году. Более высокое производство в каратах на Аргайл было обусловлено дополнительной обработкой отвалов аллювиальной породы более высокого класса, в то время как увеличение добычи на Даявик было связано с более высоким содержанием алмазов в добываемой породе.
Согласно данным компании, разработка кимберлитовой трубки A21 на Даявик продолжается по графику и остается в рамках бюджета. В то время как строительство дамбы и осушение местности завершены, производство на новом участке планируется начать в середине 2018 года. Rio Tinto также сообщила, что прогноз по добыче алмазов на 2018 год составляет от 17 до 20 млн каратов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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