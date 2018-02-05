De Beers вновь проявила интерес к зимбабвийским алмазам

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De Beers, которая в настоящее время готовится к активной геологоразведке алмазов в Южной Африке, рассмотрит вопрос о расширении своей программы разведки месторождений в Зимбабве, хотя много лет назад компания заявляла, что алмазов в этой стране нет, сообщают СМИ.

Bloomberg цитирует исполнительного директора южноафриканского подразделения компании De Beers Consolidated Mines Филиппа Бартона (Phillip Barton), который был «воодушевлен» новостями из Зимбабве.

Смещение Роберта Мугабе с поста президента его протеже Эммерсоном Мнангагвой (Emmerson Mnangagwa) посредством военного переворота в декабре прошлого года стало глотком свежего воздуха: новая администрация отменила экономическую политику, которая отпугивала инвесторов от ведения дел в Зимбабве.

"Если мы получим лицензии, мы посмотрим, что делать дальше", - сказал Бартон.

Сообщалось, что De Beers получила 16 лицензий на геологоразведку в Северо-Капской провинции ЮАР, и теперь хочет расширить эту программу в провинциях Фри-Стейт, Лимпопо и Северо-Западной провинции.

Бартон добавил, что компания «естественно» оценивает перспективы работы в соседней Зимбабве.

"У нас есть шахта Венеция (Venetia), которая расположена буквально в 20 километрах от границы с Зимбабве, - сказал он. – Так почему ограничиваться лишь одной стороной (границы)?".

De Beers начала геологоразведочные работы в Зимбабве в 1993 году, но позже ушла из страны и забросила свои лицензионные участки в регионе Маранге (Marange).

Между тем, De Beers планирует рассмотреть возможность покупки лицензий на геологоразведку в Конго, если ситуация с соответствующим законодательством в стране улучшится, а также добавить еще одно судно к существующему флоту из пяти кораблей, добывающих алмазы на морских месторождениях у берегов Намибии, заключили в Bloomberg.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



