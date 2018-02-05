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09 января 2018

Цены на бриллианты выросли в январе после праздничного сезона - Rapaport

Сегодня
Новости
Настроения участников алмазного рынка улучшились в январе, поддержав цены на бриллианты, тогда как розничные торговцы сообщили о лучших, чем ожидалось, продажах в праздничный сезон, согласно ежемесячному отчету по состоянию алмазного рынка от Rapaport.
Между тем поставщики позитивно оценивают перспективы заказов в первом квартале этого года, поскольку ювелиры начинают пополнять запасы после праздничных продаж.
Алмазный индекс RapNet (RAPI) для 1-каратных бриллиантов в январе вырос на 2,2%. RAPI для 0,30-каратных камней увеличился на 2,3%, а для 0,50-каратников он повысился на 2,4%. RAPI для 3-каратных бриллиантов подрос на 0,5%.
Алмазная торговля была устойчивой в течение всего месяца, а поставщики выполняли конкретные заказы, ожидая послепродажного пополнения запасов со стороны розничных торговцев. Спрос китайских дилеров снизился, так как владельцы ювелирных магазинов завершили покупки и сосредоточились на продажах в канун китайского Нового года, который начинается 16 февраля.
Индийские производители бриллиантов повышают объемы производства после его снижения из-за ежегодного фестиваля Дивали, который проходил в ноябре. Запасы продукции у дилеров относительно невелики: количество уникальных бриллиантов, выставленных на продажу в системе RapNet, выросло всего лишь на 1% в течение месяца до 1,19 млн по состоянию на 1 февраля, что на 6% ниже, чем в тот же период годом ранее.
Алмазная торговля продолжает демонстрировать неплохие показатели, поскольку огранщики наращивают производство. В январе De Beers продала алмазов на сумму $665 млн, а на вторичном рынке боксы компании продавались с наценкой около 6%.
Прибыль в ограночном сегменте продолжает увеличиваться, однако, как ожидается, в ближайшие месяцы цены на алмазное сырье вырастут: добывающие компании стремятся получить максимальную выгоду от роста продаж на рынке бриллиантов, особенно после снижения в прошлом году. Положительные тенденции потребительских расходов в США и Китае, скорее всего, будут поддерживать цены на полированные камни и способствовать оптимизму рынка в 2018 году.

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