Зимбабвийская ZCDC опровергла информацию о находке нового алмазного месторождения

Вчера

Государственная алмазная госкомпания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) опровергла сообщения об обнаружении новых месторождений алмазов в регионе Чиредзи (Chiredzi) на юго-востоке страны.

Местное издание Herald сообщает, что сотни нелегальных старателей устремились в Чиредзи после сообщений о находках алмазов в этом районе.

"ZCDC, являющаяся уполномоченной компанией по добыче алмазов в Зимбабве, отправила группу геологов для расследования того, являются ли камни настоящими, и для оценки потенциала данной области по наличию алмазов, - сказал исполняющий обязанности главного исполнительного директора ZCDC Моррис Мпофу (Morris Mpofu). – Найденные там камни – это не алмазы, а кварц, имеющий оттенок от прозрачного до молочно-белого с железными прожилками. Размеры кварца составляют в среднем 10мм, долерит на поверхности имеет сотовую структуру, а кварц вырос в ней изнутри. Геологическое образование этого района является не кимберлитовым, а принадлежит к категории миндалевидного базальта или долерита, в которых не присутствуют алмазы".

Бывший министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уолтер Чидаква (Walter Chidhakwa) в прошлом году сообщал Rough & Polished, что ZCDC проводила геологоразведочные работы вблизи Хараре, в частности, в зонах Чихота, Чиманимани и Пенхалонга.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



