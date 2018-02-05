Tango Mining вскоре начнет получать доход от двух алмазных шахт в Африке

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Tango Mining намерена в течение двух-трех месяцев начать получать доход от своих алмазодобывающих операций в Анголе и Южной Африке.

По данным Proactive Investors, эти два проекта – Оэна (Oena) в ЮАР и Тксапемба (Txapemba) в Анголе.

Bluedust, новый подрядчик Tango, в ноябре прошлого года начал работу на Оэна, перевезя оборудование на рабочий участок, включая грузовики, экскаваторы и сортировочные машины BVX.

В Анголе Tango, как сообщается, подписала соглашение с местным кооперативом, чтобы получить доступ к концессии площадью 84 квадратных километра для геологоразведки и добычи алмазов на проекте Тксапемба. Кроме того, Tango будет отвечать за все капитальные затраты и операции.

"Мы ожидаем, что к концу первого квартала мы добьемся начала полномасштабного производства, - заявил главный исполнительный директор компании Самер Халаф (Samer Khalaf). – Мы ожидаем начала продаж алмазов к первому кварталу 2018 года, и мы вполне уверены в получении доходов с Оэна и Тксапемба после этого".



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



