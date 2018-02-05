Министр горнодобывающей отрасли ЮАР не способствовал росту данного сектора в 2017 году – Deloitte

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Deloitte Touche, финансовая консалтинговая и аудиторская фирма, заявила, что в прошлом году был зарегистрирован рост горнодобывающего сектора Южной Африки.

Однако компания добавила, что министр горной добычи Мосебензи Зване (Mosebenzi Zwane) непричастен к восстановлению горной промышленности.

"Это можно объяснить ростом цен на сырьевые товары", - сказал глава Deloitte Africa Mining Эндрю Лейн (Andrew Lane). - Учитывая, что репутация дружественной к инвесторам страны для ЮАР была слегка запятнана, были надежды на то, что министр сделает объявление по поводу Горной хартии".

Министр, который открывал Конференцию по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне, проигнорировал противоречивое отношение собравшихся к Горной хартии ЮАР.

Вместо этого он поблагодарил отрасль за возвращение к росту в 2017 году и указал, что этот сектор внес значительный вклад в экономику во второй половине года после технической рецессии в его начале.

Зване также упомянул инвестиции правительства в геологическое картографирование и подчеркнул его ценность для потенциальных инвесторов.

Между тем, Лейн сказал, что в сегменте горной добычи ЮАР есть как несколько побочных проектов по разработке месторождений, так и возможности для бенефикации второго и третьего порядка.

"Но правительство упорно продолжает делать ставку на рыночный сегмент, - отметил он. - Хотя производство продукции помогает индустриализации, ЮАР не может ставить его в основе горнодобывающей промышленности: производство относится исключительно к области производства, а привлечение инвесторов требует культивирования привлекательной рыночной среды".



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



