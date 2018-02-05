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09 января 2018

Выручка Анголы от продажи алмазов в прошлом году достигла $1,1 млрд

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В прошлом году на расположенных в Анголе кимберлитовых и аллювиальных алмазных проектах было произведено 9,44 млн каратов алмазов, при этом выручка от продажи камней достигла $1,102 млрд, как показывают данные министерства минеральных ресурсов страны.
В 2016 году в Анголе было добыто 9 млн каратов алмазов стоимостью $1,079 млрд.
Согласно данным, предоставленным министерством на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне, в прошлом году средняя цена ангольских алмазов составила $116,76 за карат по сравнению с $119,65 за карат в 2016 году.
Концессии по добыче алмазов в Анголе управляются госкомпанией Endiama, которая обладает исключительными правами на геологоразведку месторождений, добычу полезных ископаемых, торговлю и огранку драгоценных камней.
Данная компания владеет 80% предприятия "Катока" (Catoca), на котором производится более 80% от годовой добычи алмазов в стране. Также она владеет пакетом акций Lulo Diamond.
Правительство Анголы также заявило, что Endiama в партнерстве с российской АЛРОСА активизировала разработку кимберлитовых и аллювиальных месторождений алмазов в бассейне реки Куанго (Cuango) и концессионной зоне проекта Киманг (Kimang).
Кроме этого, партнеры ведут геологоразведку на обнаруженном в 2013 году проекте Луаше (Luaxe), запасы которого оцениваются в 350 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР

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