Anglo American продолжит инвестиции в ЮАР

Сегодня

Anglo American заявила, что по-прежнему намерена инвестировать средства в ЮАР, поскольку для деятельности компании «нет лучшего места», чем страна, которая обладает самой развитой экономикой в ​​Африке.

Заместитель председателя Anglo в ЮАР Норман Мбазима (Norman Mbazima) сказал, что группа компаний внесла значительный вклад в местную экономику и будет продолжать делать это в будущем.

"Возьмите, например, наши инвестиции в размере $2 млрд в расширение подземной части проекта Венеция (Venetia) компании De Beers. За последние много лет это стало крупнейшей инвестицией в добычу алмазов в ЮАР", - сказал он на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне.

Anglo владеет 85% акций De Beers.

Ожидается, что шахта Венеция перейдет от открытой добычи в 2023 году к полноценному подземному производству алмазов в 2026 году, а жизненный цикл шахты будет продлен до 2045 года.

Первоначально в De Beers отмечали, что подземные операции на проекте начнутся в 2021 году, в результате чего в течение всего срока эксплуатации шахты будет добыто около 96 млн каратов алмазов.

Между тем, Мбазима сказал, что отношения между Департаментом минеральных ресурсов ЮАР и представителями горнодобывающего сектора находятся на рекордно низком уровне.

"Вопросы, которые необходимо решить, являются всеобъемлющими, и на них можно ответить только путем диалога и взаимодействия, чтобы прийти к нормативному режиму, который работал бы для всех сторон", - сказал он.

"Нас очень воодушевили комментарии заместителя президента ЮАР Сирила Рамафозы (Cyril Ramaphosa) на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости принятия неотложных мер для разрешения нынешнего тупика в горной отрасли. Я очень надеюсь, что с улучшением политической обстановки, которое мы наблюдаем с декабря, мы сможем начать перезагрузку отношений и вернуться к столу переговоров", - добавил Мбазима.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



