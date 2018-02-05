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09 января 2018

Anglo American продолжит инвестиции в ЮАР

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Anglo American заявила, что по-прежнему намерена инвестировать средства в ЮАР, поскольку для деятельности компании «нет лучшего места», чем страна, которая обладает самой развитой экономикой в ​​Африке.
Заместитель председателя Anglo в ЮАР Норман Мбазима (Norman Mbazima) сказал, что группа компаний внесла значительный вклад в местную экономику и будет продолжать делать это в будущем.
"Возьмите, например, наши инвестиции в размере $2 млрд в расширение подземной части проекта Венеция (Venetia) компании De Beers. За последние много лет это стало крупнейшей инвестицией в добычу алмазов в ЮАР", - сказал он на Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне.
Anglo владеет 85% акций De Beers.
Ожидается, что шахта Венеция перейдет от открытой добычи в 2023 году к полноценному подземному производству алмазов в 2026 году, а жизненный цикл шахты будет продлен до 2045 года.
Первоначально в De Beers отмечали, что подземные операции на проекте начнутся в 2021 году, в результате чего в течение всего срока эксплуатации шахты будет добыто около 96 млн каратов алмазов.
Между тем, Мбазима сказал, что отношения между Департаментом минеральных ресурсов ЮАР и представителями горнодобывающего сектора находятся на рекордно низком уровне.
"Вопросы, которые необходимо решить, являются всеобъемлющими, и на них можно ответить только путем диалога и взаимодействия, чтобы прийти к нормативному режиму, который работал бы для всех сторон", - сказал он.
"Нас очень воодушевили комментарии заместителя президента ЮАР Сирила Рамафозы (Cyril Ramaphosa) на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости принятия неотложных мер для разрешения нынешнего тупика в горной отрасли. Я очень надеюсь, что с улучшением политической обстановки, которое мы наблюдаем с декабря, мы сможем начать перезагрузку отношений и вернуться к столу переговоров", - добавил Мбазима.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР


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