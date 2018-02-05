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09 января 2018

На Нирава Моди и еще трех человек в Индии заведено дело по обвинению в мошенничестве на сумму $ 42 млн

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Центральное бюро расследований (Central Bureau of Investigation, CBI) Индии 5 февраля 2018 года завело дело на бриллиантового ювелира-миллиардера Нирава Моди (Nirav Modi), его жену, брата и дядю по матери Мехула Чокси (Mehul Choksi) в связи с мошенничеством в размере $ 42 млн после того, как 29 января оно получило жалобу от Национального банка Пенджаба (Punjab National Bank, PNB), согласно сообщению в газете Indian Express.
В протоколе, зарегистрированном Центральным бюро расследований, говорится, что несколько государственных служащих «совершили злоупотребление своим служебным положением с тем, чтобы обеспечить финансовую выгоду для компаний Diamond R US, Solar Exports и Stellar Diamonds, нанеся неправомерный ущерб на сумму более чем $ 42 млн Пенджабскому национальному банку в 2017 году». Моди, его жена, брат и Чокси являются партнерами этих трех фирм, указывается в протоколе Центрального бюро расследований.
Согласно жалобе банка, двое из его сотрудников «мошеннически» выпустили восемь писем-обязательств и «передали инструкции по системе SWIFT в зарубежные отделения индийских банков» с тем, чтобы привлечь кредиты от покупателей для фирм Моди без «внесения записей в банковскую систему», говорится в сообщении газеты.
Ранее, в январе 2017 года, управление подоходных налогов Индии осуществило проверку более 50 офисов и жилых помещений Моди и обнаружило ювелирные изделия и ряд документов, которые предположительно указывают на уклонение его фирм от уплаты налогов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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