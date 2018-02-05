Представитель ЮАР призвал создать прозрачное регулирование горнодобывающего сектора в Африке

Вчера

Существует необходимость в четких и прозрачных нормативных актах в сегменте горной добычи, которые позволили бы однозначно трактовать соглашения о лицензировании участков, гарантировали бы для инвесторов безопасность при владении ими, и обеспечивали бы прозрачный юридический процесс, отметил представитель ЮАР.

На министерском симпозиуме Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Кейптауне министр Южной Африки по планированию, мониторингу и оценке Джефф Радебе (Jeff Radebe) отметил, что инвесторы должны быть уверены в том, что их права на геологоразведку и добычу минерального сырья позволят им разрабатывать проекты, а также торговать своей продукцией на выгодных условиях.

"В то же время нормативные акты должны использоваться для преобразования права собственности и обеспечения более справедливого распределения доходов от добычи в пользу граждан", - сказал он.

В своем отчете Deloitte сообщила, что к концу 2018 года на африканском континенте будет разработано около 30 проектов по добыче полезных ископаемых на общую сумму около $18 млрд.

Ожидается, что большинство этих проектов в этом году достигнут полного объема производства по различным видам сырьевых товаров. Среди этих проектов - девять медных, четыре алмазных и четыре золотых рудника.

Между тем, Радебе сказал, что разработка проектов может быть не единственной областью инвестирования в добывающую отрасль.

"Африканские страны, добывающие полезные ископаемые, и горнодобывающие корпорации должны устанавливать долгосрочные устойчивые партнерские отношения, которые выгодны как акционерам, так и гражданам принимающей страны", - заключил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



