Эксклюзив
Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»
В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...
05 февраля 2018
Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
29 января 2018
Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли
До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...
22 января 2018
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
АЛРОСА выступит главным стратегическим партнером конкурса инноваций «Техностарт-2018»
В частности, для участия в конкурсе принимаются инновационные проекты по геологоразведке и методам поиска месторождений алмазов, технологическим процессам добычи и обогащения, очистке высокоминерализованных оборотных вод, производству моторного топлива из природного газа и переводу транспорта на этот вид топлива, строительству в условиях криолитозоны, энергосбережению и энергоэффективности.
Заявки от участников будут приниматься до 9 марта 2018 года.
Финал конкурса состоится 19 апреля 2018 года на территории Инновационного центра «Сколково». Претенденты на победу выступят перед представителями крупнейших промышленных компаний и венчурных фондов. Победители получат призы от организатора – Группы ОМЗ и других партнеров конкурса. Они также смогут получить доступ к инструментам поддержки, которые предоставляет Фонд «Сколково», включая грантовое финансирование исследований и разработок, менторскую поддержку, помощь в защите интеллектуальной собственности, привлечении инвестиций и коммерциализации результатов исследований и разработок.
«АЛРОСА не первый год с удовольствием принимает участие в конкурсе «Техностарт-2018». Наша компания заинтересована в привлечении перспективных разработок и новых решений по повышению эффективности в области алмазодобычи, поэтому мы благодарим организаторов конкурса за предоставленную площадку. С каждым годом качество предлагаемых проектов заметно улучшается», - сообщил Андрей Зельберг, директор института «Якутнипроалмаз», входящего в структуру АЛРОСА.
Техностарт – крупнейший в России конкурс инновационных проектов для машиностроения. География конкурса охватывает 79 городов. С момента создания конкурса количество участников увеличилось в 4 раза, количество менторов – в 3 раза.
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