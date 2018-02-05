АЛРОСА выступит главным стратегическим партнером конкурса инноваций «Техностарт-2018»

Вчера

АЛРОСА выступит главным стратегическим партнером конкурса инновационных проектов «Техностарт-2018». В рамках конкурса компания организует собственную секцию, где будет принимать предложения по улучшению различных сфер алмазодобычи.

В частности, для участия в конкурсе принимаются инновационные проекты по геологоразведке и методам поиска месторождений алмазов, технологическим процессам добычи и обогащения, очистке высокоминерализованных оборотных вод, производству моторного топлива из природного газа и переводу транспорта на этот вид топлива, строительству в условиях криолитозоны, энергосбережению и энергоэффективности.

Заявки от участников будут приниматься до 9 марта 2018 года.

Финал конкурса состоится 19 апреля 2018 года на территории Инновационного центра «Сколково». Претенденты на победу выступят перед представителями крупнейших промышленных компаний и венчурных фондов. Победители получат призы от организатора – Группы ОМЗ и других партнеров конкурса. Они также смогут получить доступ к инструментам поддержки, которые предоставляет Фонд «Сколково», включая грантовое финансирование исследований и разработок, менторскую поддержку, помощь в защите интеллектуальной собственности, привлечении инвестиций и коммерциализации результатов исследований и разработок.

«АЛРОСА не первый год с удовольствием принимает участие в конкурсе «Техностарт-2018». Наша компания заинтересована в привлечении перспективных разработок и новых решений по повышению эффективности в области алмазодобычи, поэтому мы благодарим организаторов конкурса за предоставленную площадку. С каждым годом качество предлагаемых проектов заметно улучшается», - сообщил Андрей Зельберг, директор института «Якутнипроалмаз», входящего в структуру АЛРОСА.

Техностарт – крупнейший в России конкурс инновационных проектов для машиностроения. География конкурса охватывает 79 городов. С момента создания конкурса количество участников увеличилось в 4 раза, количество менторов – в 3 раза.





