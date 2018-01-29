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09 января 2018

Новые бренды добавили разнообразия выставке Birmingham Jewellery & Watch 2018

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Международная выставка часов и ювелирных изделий проходит 4-8 февраля в национальном выставочном центре британского Бирмингема.
На ярмарке представлены ранее не выставлявшиеся бренды со всего мира, в том числе более 50 брендов из Гонконга, Италии, Индии, Турции, Новой Зеландии и других стран.
Итальянский бренд Carini Gioielli демонстрирует свою новую коллекцию колец из белого и розового золота, украшенных бриллиантами.
В экспозиции турецкого бренда Mioro, специализирующегося на производстве золотых цепочек, представлен широкий диапазон полновесной и пустотелой продукции ручного и автоматического плетения.
Голландский лейбл Leff Amsterdam экспонирует свою эклектичную коллекцию часов, а дизайнерская фирма из Греции Agapi Smpokou впервые представляет свои коллекции ювелирных изделий и часов из золота и серебра.
Наконец, бренд собственного местного производства Two Wolves Jewellery, запущенный в 2017 году в Чешире, экспонирует ювелирные изделия из стерлингового серебра.
В общей сложности более 70 экспонентов выставили свою продукцию на Birmingham Jewellery & Watch 2018.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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