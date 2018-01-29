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09 января 2018

Монета с розовым бриллиантом Аргайл представлена в Берлине

Сегодня
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Компания Rio Tinto и Монетный двор Перта (Perth Mint) представили первую золотую монету с розовым бриллиантом из шахты Аргайл (Argyle), сообщает пресс-служба горнодобывающей компании.
Монета, названная «Украшенный Феникс» (Jewelled Phoenix), несет изображение китайского феникса, выполненное в 18-каратном розовом золоте, и инкрустирована 1,22 каратами редких розовых бриллиантов из алмазного рудника Аргайл, который Rio Tinto разрабатывает в регионе Кимберли в Западной Австралии.
Главный исполнительный директор Монетного двора Перта Ричард Хейс (Richard Hayes) сказал: "Монета «Украшенный Феникс», вдохновленная древней китайской легендой, обладает прекрасной детализацией, а её изготовление вывело нас на новый уровень мастерства".
Феникс, почитаемый как бессмертный царь птиц и воплощающий ценности добродетели, сострадания и доверия, является также символом счастья и процветания. Будет выпущено только восемь драгоценных монет «Украшенный Феникс». Данное число также считается чрезвычайно удачным в китайской культуре.
Директор Rio Tinto Diamonds по глобальному маркетингу Джозефин Джонсон (Josephine Johnson) отметила: "Монетный двор Перта, участник нашей программы «Избранные мастера» (Select Atelier), а также наш официальный партнер Джон Глайз создали уникальную драгоценную монету, которая обязательно привлечет внимание коллекционеров во всем мире".
Монета «Украшенный Феникс» была представлена на престижной 47-й Всемирной ярмарке денег (World Money Fair) в Берлине, которая проходила 2-4 февраля 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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