Цены на фантазийные голубые бриллианты продолжали расти в IV квартале 2017 года

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Согласно данным Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), цены на цветные фантазийные камни немного выросли в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом. Отмечается значительный рост цен на голубые бриллианты, компенсированный продолжающимся снижением цен на желтые бриллианты и стагнацией цен на розовые.

Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов (Fancy Color Diamond Index) в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом 2017 года для фантазийных желтых, розовых и синих бриллиантов всех размеров и оттенков.

Продолжая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении 2017 года, цены на голубые бриллианты в четвертом квартале увеличились на 2,6%, при этом фантазийные интенсивно-синие и ярко-синие камни показали лучший результат, особенно в категориях 1 карат и 5 каратов. В тот же период цены на розовые и желтые бриллианты незначительно снизились - на 0,4% и 0,6% соответственно. Для категории желтых камней общие результаты за 2017 год указывают на стабилизацию цен после их снижения за 2016 год на 4%.

По сравнению с четвертым кварталом 2016 года индекс цен на бриллианты фантазийных цветов вырос на 0,1%, при этом стоимость фантазийных голубых бриллиантов выросла на 5,9%, а цены на ярко-желтые и розовые камни снизились на 1,8% и 0,8% соответственно.

В четвертом квартале белые бриллианты продавались сравнительно лучше, чем цветные фантазийные камни, а индекс цен RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата, 0,5 карата и 1 карат повысился в декабре 2017 года.

Председатель Консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) сказал: "Мы наблюдаем застой в предложении важных розовых и голубых цветных бриллиантов. Редкие камни данных оттенков трудно найти, и потому они продаются со значительными наценками. После более чем 18 месяцев (падения цен), мы начинаем наблюдать некоторую ценовую стабильность в категории желтых цветных бриллиантов, которая соответствует показателям белых камней, что обусловлено более низкой доступностью (цветных бриллиантов)".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



