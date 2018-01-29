Вход
Регистрация

Эксклюзив

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

Вчера

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Цены на фантазийные голубые бриллианты продолжали расти в IV квартале 2017 года

Сегодня
Новости
Согласно данным Фонда исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF), цены на цветные фантазийные камни немного выросли в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом. Отмечается значительный рост цен на голубые бриллианты, компенсированный продолжающимся снижением цен на желтые бриллианты и стагнацией цен на розовые.
Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов (Fancy Color Diamond Index) в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом 2017 года для фантазийных желтых, розовых и синих бриллиантов всех размеров и оттенков.
Продолжая тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении 2017 года, цены на голубые бриллианты в четвертом квартале увеличились на 2,6%, при этом фантазийные интенсивно-синие и ярко-синие камни показали лучший результат, особенно в категориях 1 карат и 5 каратов. В тот же период цены на розовые и желтые бриллианты незначительно снизились - на 0,4% и 0,6% соответственно. Для категории желтых камней общие результаты за 2017 год указывают на стабилизацию цен после их снижения за 2016 год на 4%.
По сравнению с четвертым кварталом 2016 года индекс цен на бриллианты фантазийных цветов вырос на 0,1%, при этом стоимость фантазийных голубых бриллиантов выросла на 5,9%, а цены на ярко-желтые и розовые камни снизились на 1,8% и 0,8% соответственно.
В четвертом квартале белые бриллианты продавались сравнительно лучше, чем цветные фантазийные камни, а индекс цен RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата, 0,5 карата и 1 карат повысился в декабре 2017 года.
Председатель Консультативного совета FCRF Иден Рахминов (Eden Rachminov) сказал: "Мы наблюдаем застой в предложении важных розовых и голубых цветных бриллиантов. Редкие камни данных оттенков трудно найти, и потому они продаются со значительными наценками. После более чем 18 месяцев (падения цен), мы начинаем наблюдать некоторую ценовую стабильность в категории желтых цветных бриллиантов, которая соответствует показателям белых камней, что обусловлено более низкой доступностью (цветных бриллиантов)".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished