Алмазная торговля Антверпена стабилизировалась в 2017 году

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После очень трудного 2015 года алмазная торговля Антверпена стабилизировалась в 2016 году. Эта тенденция продолжалась в течение прошлого года, по итогам которого объемы торговли составили в общей сложности $46 млрд.

Как сообщил AWDC, Антверпеном в 2017 году было импортировано и экспортировано 233,6 млн каратов алмазов. Этот показатель вновь свидетельствует об увеличении доли торгуемых бриллиантов при особенно заметном росте темпов торговли в сегменте необработанных алмазов.

При том, что общая стоимость алмазной торговли незначительно снизилась по отношению к 2016 году ($48 млрд), AWDC отмечает резкое увеличение торгового объема. Это объясняется, главным образом, значительным ростом количества необработанных алмазов. Однако, поскольку спрос был, в основном, на более мелкие необработанные алмазы, что являлось устойчивой тенденцией в мировой алмазной торговле в 2017 году, цена за карат упала.

С учетом того, что цена за карат бриллиантов увеличилась, разрыв между этими двумя категориями (необработанными и полированными алмазами) был ниже, чем в 2016 году. Поэтому AWDC предпочитает с осторожностью говорить о восстановлении алмазной торговли в Антверпене.

По итогам года Антверпен импортировал и экспортировал 10,7 млн ​​каратов бриллиантов на сумму $22,5 млрд. Было экспортировано около 5,6 млн каратов бриллиантов и импортировано 5,1 млн каратов стоимостью $11,1 млрд и $11,4 млрд соответственно. Это составляет суммарное снижение на 7% по объему и на 3% по стоимости – относительно 2016 года.

В то время как спрос на бриллианты во всем мире был под давлением, в том числе в результате конкуренции с другими товарами роскоши, такими как путешествия и технологии, AWDC отмечает, что спрос со стороны наиболее важных рынков, а именно Китая и США, постепенно восстанавливался.

Следовательно, рынок бриллиантов продолжает испытывать трудности, но снижение спроса менее выражено, чем в прошлом году.

В прошлом году на алмазном рынке Антверпена было продано около 223,1 млн каратов на сумму $23,3 млрд. Объем импорта и экспорта алмазного сырья увеличился на 6% и 27% соответственно по отношению к 2016 году. В стоимостном выражении, напротив, AWDC наблюдал снижение на 11% и 1% соответственно.

Таким образом, ожидания того, что торговля алмазами в Антверпене в 2017 году была успешной, подтвердились. Во многом это связано с тем, что большая часть добычи алмазов на трех новых рудниках (двух в Канаде и одном в Лесото) теперь торгуется на алмазном рынке Антверпена, и было организовано больше тендеров для увеличения предложения необработанного сырья. Проактивная стратегия AWDC в этом отношении приносит свои плоды.

В 2017 году различными тендерными домами Антверпена были организованы 109 тендеров. Это на 27% больше по сравнению с 86 тендерами, проведенными в 2016 году. Кроме того, горнодобывающие компании организовали в Антверпене еще 68 тендеров.



Алекс Шишло, главный редактор Европейского Бюро агентство Rough&polished в Брюсселе



