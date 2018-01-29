Stornoway продала первую партию алмазов в 2018 году за $14,4 млн

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Компания Stornoway Diamond Corporation сообщила, что ее первый алмазный тендер 2018 года, который состоялся 26 января, принес валовую выручку в размере $14,4 млн от продажи 138 687 каратов алмазов при средней цене $104 за карат.

По данным компании, это самая высокая цена, достигнутая к настоящему времени, и отражает укрепление алмазного рынка в начале года и значительные улучшения в уровнях поломок добываемых камней, их распределении по размерам и сочетании характеристик.

Последняя проданная партия представляла собой алмазы, добытые в течение четырех недель с середины октября до середины ноября. Stornoway продала 24 специальных камня (весом более 10,8 карата) по средней цене $3210 за карат в рамках тендера.

В торгах, проведенных в антверпенском офисе торгового агента Stornoway Bonas-Couzyn, приняло участие 190 диамантеров, что стало рекордом для алмазодобывающей компании, отметили в Stornoway.



