Зимбабве вновь привлечет частных инвесторов в алмазодобывающий сектор

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Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) работает над привлечением частных инвесторов обратно в алмазодобывающую промышленность, сообщает местное издание Herald.

В 2016 году правительство страны закрыло доступ к работе компаниям, которые работали в регионе Маранге (Marange), после того как сроки действия их лицензий истекли, а также из-за их неспособности приносить отчисления в казну.

Однако, похоже, ситуация изменилась после свержения бывшего президента страны Роберта Мугабе в ноябре прошлого года в результате военного переворота.

Новые власти решили отменить ряд разрушительных экономических мер бывшего президента, в том числе закон об индигенизации, обязывающий компании по добыче алмазов и платины больше чем наполовину принадлежать местным жителям.

Между тем алмазы и платина пока не вошли в новый закон.

"Правительство хочет, чтобы партнеры в полной мере использовали потенциал в алмазной промышленности, как и во всех других секторах экономики, но разница в том, что мы хотим, чтобы законодательная защита сохранила контроль, - заявил неназванный источник в интервью Herald. - Правительство уже инвестировало значительные средства в алмазы через Резервный Банк Зимбабве, который в прошлом году вложил 80 млн долларов в операции ZCDC".

По словам министра горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстона Читандо (Winston Chitando), в этом году ZCDC должна произвести не менее 3 млн каратов алмазов, против 1,8 млн каратов в прошлом году.

В 2012 году в зимбабвийском регионе Маранге (Marange) было произведено 12 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



