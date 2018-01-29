В Кейптауне началась Конференция по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность

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Конференция по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba), проходящая уже 24-й раз, началась в этот понедельник в Кейптауне, Южная Африка, с участием тысяч представителей горной отрасли и властей.

По словам управляющего директора мероприятия Алекса Гроса (Alex Grose), четырехдневная конференция будет включать в себя презентации горнодобывающих компаний-юниоров, причем более 50 фирм обсудят потенциальные инвестиционные возможности.

"Цель Mining Indaba состоит в том, чтобы объединить всех заинтересованных сторон для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор на африканском континенте, - сказал он. - Сосредоточив внимание на добывающих компаниях, правительствах и инвесторах, мы надеемся, что следующие четыре дня предоставят бесценный (опыт участникам конференции)".

Организаторы Mining Indaba ожидают, что горнодобывающая промышленность в Африке все же сможет вернуться к росту геологоразведки благодаря повышению цен на сырьевые товары.

Делегаты мероприятия обсудят, как наилучшим образом горнодобывающие компании смогут справиться с новыми вызовами, с которыми они столкнутся в предстоящие годы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР



