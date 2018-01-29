Вход
Регистрация

Эксклюзив

Жюльен-Винсент Бруни: «Быть окруженным красотой и искусством – это привилегия!»

В декабре прошедшего года незадолго до Рождества аукционный дом Christie’s устроил в Москве закрытый показ ювелирных украшений. На этом мероприятии корреспонденту R&P удалось полюбоваться роскошной коллекцией драгоценностей от известных брэндов и побеседовать...

Сегодня

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

В Кейптауне началась Конференция по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность

Сегодня
Новости
Конференция по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba), проходящая уже 24-й раз, началась в этот понедельник в Кейптауне, Южная Африка, с участием тысяч представителей горной отрасли и властей.
По словам управляющего директора мероприятия Алекса Гроса (Alex Grose), четырехдневная конференция будет включать в себя презентации горнодобывающих компаний-юниоров, причем более 50 фирм обсудят потенциальные инвестиционные возможности.
"Цель Mining Indaba состоит в том, чтобы объединить всех заинтересованных сторон для привлечения инвестиций в горнодобывающий сектор на африканском континенте, - сказал он. - Сосредоточив внимание на добывающих компаниях, правительствах и инвесторах, мы надеемся, что следующие четыре дня предоставят бесценный (опыт участникам конференции)".
Организаторы Mining Indaba ожидают, что горнодобывающая промышленность в Африке все же сможет вернуться к росту геологоразведки благодаря повышению цен на сырьевые товары.
Делегаты мероприятия обсудят, как наилучшим образом горнодобывающие компании смогут справиться с новыми вызовами, с которыми они столкнутся в предстоящие годы.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптиуна, ЮАР


Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished