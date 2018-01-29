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09 января 2018

Продажи алмазов ПАО «Севералмаз» в 2017 году выросли на 40%

Сегодня
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ПАО «Севералмаз», дочернее предприятие АЛРОСА, разрабатывающее алмазные месторождения в Архангельской области, нарастило продажи алмазов в 2017 году на 40%, сообщает портал bclass.ru.
Согласно прогнозам по прибыли за прошлый год, компания планировала получить 570 млн рублей, однако итоговый показатель значительно выше – более 816 млн.
В целом по итогам прошедшего года алмазодобывающее предприятие превысило результаты 2016-го и плановые показатели на 2017 год по всем статьям. Так, например, алмазов было добыто свыше 2,6 млн карат, что на 200 тысяч карат больше запланированного и на 19% выше показателей 2016 года. Реализация алмазов при этом в 2017-м увеличилась на 40% по сравнению с 2016-м: 2 млн 668 тысяч карат против 1,9 млн.
Согласно прогнозам на 2018 год, «Севералмаз» планирует в очередной раз увеличить объем добычи алмазов, а соответственно, прибыли и будущих налоговых отчислений.
Марат Цомаев, заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз», отметил: "На улучшение финансового результата повлиял ряд факторов, в частности: рост объемов добычи, объемов реализации алмазов, увеличение средней цены реализации одного карата, а также работа руководства и коллектива «Севералмаза», направленная на оптимизацию издержек и, как следствие, снижение себестоимости единицы продукции".

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