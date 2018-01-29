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Эксклюзив

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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

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09 января 2018

Замминистра финансов Моисеев может войти в состав наблюдательного совета АЛРОСА

Сегодня
Новости
(ТАСС) – Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев может войти в состав наблюдательного совета алмазодобывающей компании АЛРОСА.
"Предлагается мое вхождение вместо Сергея Барсукова (в августе 2017 года перешел из Минфина на должность вице-президента АЛРОСА). Думаю, что я войду", - сообщил журналистам Моисеев.
Барсуков, с 2010 года возглавлявший департамент финансовой политики Минфина России, был назначен вице-президентом АЛРОСА в августе 2017 года. Наблюдательный совет компании возглавляет министр финансов Антон Силуанов.
В марте 2017 года в АЛРОСА сменился президент - компанию возглавил Сергей Иванов, перешедший из Сбербанка.

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