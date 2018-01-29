Замминистра финансов Моисеев может войти в состав наблюдательного совета АЛРОСА

"Предлагается мое вхождение вместо Сергея Барсукова (в августе 2017 года перешел из Минфина на должность вице-президента АЛРОСА). Думаю, что я войду", - сообщил журналистам Моисеев.
Барсуков, с 2010 года возглавлявший департамент финансовой политики Минфина России, был назначен вице-президентом АЛРОСА в августе 2017 года. Наблюдательный совет компании возглавляет министр финансов Антон Силуанов.
В марте 2017 года в АЛРОСА сменился президент - компанию возглавил Сергей Иванов, перешедший из Сбербанка.