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09 января 2018

Эди Фальц избран новым президентом Всемирного ювелирного и алмазного центра в Панаме

Сегодня
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Члены Всемирного ювелирного и алмазного центра в Панаме (World Jewelry & Diamond Hub, Panama, WJ&DH), первой и единственной алмазной биржи в Латинской Америке, избрали новым президентом организации Эди Фальца (Edi Faltz).
Он сменяет Махеша Kхемлани (Mahesh Khemlani), находившегося на этом посту с сентября 2015 года.
Фальц с сентября 2016 года занимал должность исполнительного вице-президента биржи и возглавлял ее комитеты по членству и банкам. Он является владельцем и генеральным директором Ten Global SA, алмазной и ювелирной компании со штаб-квартирой в Панаме.
Будучи ветераном-диамантером, Фальц также владеет и возглавляет Офис по покупке алмазов (Diamond Buying Office, DBO) и израильскую компанию из Рамат Гана - Faltz Diamond & Jewelry Group. В прошлом работал внешним консультантом двух ведущих швейцарских банков и даже занимал пост мастера масонской ложи, отмечает WJ&DH.
Всемирный ювелирный и алмазный центр в Панаме обслуживает специализированные потребности алмазной промышленности, а также индустрии цветных драгоценных камней и ювелирных изделий, и действует в качестве основного центра торговли в Латинской Америке и точки доступа к региону для отраслевых профессионалов со всего мира.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе

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