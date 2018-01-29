Эди Фальц избран новым президентом Всемирного ювелирного и алмазного центра в Панаме

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Члены Всемирного ювелирного и алмазного центра в Панаме (World Jewelry & Diamond Hub, Panama, WJ&DH), первой и единственной алмазной биржи в Латинской Америке, избрали новым президентом организации Эди Фальца (Edi Faltz).

Он сменяет Махеша Kхемлани (Mahesh Khemlani), находившегося на этом посту с сентября 2015 года.

Фальц с сентября 2016 года занимал должность исполнительного вице-президента биржи и возглавлял ее комитеты по членству и банкам. Он является владельцем и генеральным директором Ten Global SA, алмазной и ювелирной компании со штаб-квартирой в Панаме.

Будучи ветераном-диамантером, Фальц также владеет и возглавляет Офис по покупке алмазов (Diamond Buying Office, DBO) и израильскую компанию из Рамат Гана - Faltz Diamond & Jewelry Group. В прошлом работал внешним консультантом двух ведущих швейцарских банков и даже занимал пост мастера масонской ложи, отмечает WJ&DH.

Всемирный ювелирный и алмазный центр в Панаме обслуживает специализированные потребности алмазной промышленности, а также индустрии цветных драгоценных камней и ювелирных изделий, и действует в качестве основного центра торговли в Латинской Америке и точки доступа к региону для отраслевых профессионалов со всего мира.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



