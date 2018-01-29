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Эксклюзив

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Трутнев заявил об отсутствии планов слияния АЛРОСА с «Кристаллом»

Вчера
Новости
(РБК) - Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий алмазодобывающую монополию АЛРОСА, в интервью РБК заявил, что планы дополнительного размещения акций компании в этом году не обсуждаются. Объединение АЛРОСА с крупнейшим российским производителем бриллиантов «Кристалл», по его словам, также не ожидается. «Такие планы не обсуждаются», — подчеркнул он.
Сейчас Росимущество владеет 33% акций АЛРОСА, еще 25% плюс одна акция принадлежит Якутии и 8% акций — якутским улусам (районам республики Саха (Якутия). В свободном обращении находится около 34% АЛРОСА.
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