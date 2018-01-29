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04 января 2018

Экспорт алмазов Ботсваны упал на 17% в 2017 году до $4 млрд

Вчера
Новости
Ботсвана, которая является вторым по величине производителем алмазов в мире в натуральном и стоимостном выражении, зарегистрировала 17-процентное сокращение объема экспорта алмазного сырья в 2017 году до 36,03 млрд пул ($4 млрд).
Агентство Reuters, ссылаясь на данные центрального банка страны, сообщает, что падение произошло из-за низкого спроса на алмазы во второй половине года.
Данные центрального банка показали, что в декабре Ботсвана получила $70 млн от алмазного экспорта, против $378,5 млн в предыдущем месяце.
Банк Ботсваны в прошлом году сообщал, что в 2016 году экспорт алмазов составил $4,02 млрд. Это на 54% больше, чем в 2015 году. В четвёртом квартале 2016 года экспорт составил $1 млрд, тогда как в тот же период предыдущего года экспорт составил $114,1 млн.
Общий объем экспортной торговли Ботсваны, в которой преобладающую роль играют алмазы, в 2016 году вырос на 21%, главным образом в результате восстановления алмазного рынка.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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