Экспорт алмазов Ботсваны упал на 17% в 2017 году до $4 млрд

Вчера

Ботсвана, которая является вторым по величине производителем алмазов в мире в натуральном и стоимостном выражении, зарегистрировала 17-процентное сокращение объема экспорта алмазного сырья в 2017 году до 36,03 млрд пул ($4 млрд).

Агентство Reuters, ссылаясь на данные центрального банка страны, сообщает, что падение произошло из-за низкого спроса на алмазы во второй половине года.

Данные центрального банка показали, что в декабре Ботсвана получила $70 млн от алмазного экспорта, против $378,5 млн в предыдущем месяце.

Банк Ботсваны в прошлом году сообщал, что в 2016 году экспорт алмазов составил $4,02 млрд. Это на 54% больше, чем в 2015 году. В четвёртом квартале 2016 года экспорт составил $1 млрд, тогда как в тот же период предыдущего года экспорт составил $114,1 млн.

Общий объем экспортной торговли Ботсваны, в которой преобладающую роль играют алмазы, в 2016 году вырос на 21%, главным образом в результате восстановления алмазного рынка.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



