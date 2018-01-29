В апреле Bharat Diamond Bourse проведет «Индийскую бриллиантовую неделю»

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Индийская алмазная биржа - Bharat Diamond Bourse (BDB) - организует проведение «Индийской бриллиантовой недели» с 23 по 25 апреля 2018 года, сообщается в распространенном ею пресс-релизе.

В рамках этого первого в своем роде мероприятия в помещении биржи будет размещено около 200 стандартных кабин одинакового размера.





Фото: Bharat Diamond Bourse



«Индия является крупнейшим в мире центром по производству бриллиантов, а BDB представляет собой самое крупное в стране сообщество, торгующее алмазами и бриллиантами, - пояснил Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB. - Хотя это первое мероприятие такого рода, организованное BDB, мы уверены, что оно будет очень успешным».

BDB также планирует полномасштабную рекламную кампанию в рамках международной торговли алмазами для привлечения наибольшего числа покупателей на данное мероприятие. BDB также пригласит представителей всех участников бирж, входящих в WFDB, а также небольших бирж. «Индия располагает самым большим запасом и ассортиментом бриллиантов, которые она готова предложить покупателям, - сказал президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta). – «Индийская бриллиантовая неделя», организованная BDB, представляет собой такую возможность для всего международного алмазного сообщества, какую не следует упускать».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



