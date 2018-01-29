Вход
Регистрация

Эксклюзив

Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

29 января 2018

Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

До того, как присоединиться к Гуанджоуской алмазной бирже (Guangzhou Diamond Exchange), Лян Вэйчжан (Liang Weizhang) работал гражданским служащим Гуандунского бюро по инспекции въезда-выезда и карантину (Guangdong Entry-Exit Inspection...

22 января 2018

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

В апреле Bharat Diamond Bourse проведет «Индийскую бриллиантовую неделю»

Сегодня
Новости

Индийская алмазная биржа - Bharat Diamond Bourse (BDB) - организует проведение «Индийской бриллиантовой недели» с 23 по 25 апреля 2018 года, сообщается в распространенном ею пресс-релизе.
В рамках этого первого в своем роде мероприятия в помещении биржи будет размещено около 200 стандартных кабин одинакового размера.

news_02022018.jpg
Фото: Bharat Diamond Bourse

«Индия является крупнейшим в мире центром по производству бриллиантов, а BDB представляет собой самое крупное в стране сообщество, торгующее алмазами и бриллиантами, - пояснил Мехул Шах (Mehul Shah), вице-президент BDB. - Хотя это первое мероприятие такого рода, организованное BDB, мы уверены, что оно будет очень успешным».
BDB также планирует полномасштабную рекламную кампанию в рамках международной торговли алмазами для привлечения наибольшего числа покупателей на данное мероприятие. BDB также пригласит представителей всех участников бирж, входящих в WFDB, а также небольших бирж. «Индия располагает самым большим запасом и ассортиментом бриллиантов, которые она готова предложить покупателям, - сказал президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta). – «Индийская бриллиантовая неделя», организованная BDB, представляет собой такую возможность для всего международного алмазного сообщества, какую не следует упускать».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished