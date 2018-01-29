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04 января 2018

АЛРОСА добыла два крупных алмаза на трубке «Юбилейная» в 2018 году

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АЛРОСА в январе 2018 года добыла на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата.
Алмаз массой 97,92 карата – прозрачный камень с желтоватым оттенком в форме октаэдра с незначительными включениями сульфидов и оливинов в промежуточной и приповерхностной зонах. Он имеет размеры 26 х 17 х 21 мм.

Алмаз-97-карат.jpg

Второй алмаз массой 85,62 карата - также прозрачный, с желтоватым оттенком. Это изометричный кристалл октаэдрической формы с мелкими рассеянными включениями. Его размеры – 27,89 х 27,20 х 27,14 мм.

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Евгений Агуреев, директор ЕСО АЛРОСА и член правления компании, отметил: «Мы рады сообщить о новых находках. Действительно крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко. Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них АЛРОСА обрабатывает на своем гранильном подразделении БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА и реализует самостоятельно».
Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом. Месторождение традиционно является лидером АЛРОСА по добыче крупных кристаллов.

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