Индия повысила таможенные пошлины на ограненные бриллианты и ограненные цветные драгоценные камни до 5%

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Выступление министра финансов Индии Аруна Джейтли, посвященное бюджету 2018-2019 года, испортило настроения представителей индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. Министерство финансов, по всей видимости, не прислушалось к предложениям участников отрасли.

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Прамод Агарвал (Pramod Agarwal), который выдвинул министерству множество отраслевых предложений, сказал, что Совет ожидает ясности по конкретной "дорожной карте" для достижения целевого показателя роста экспорта на 15%, о чем упоминал министр финансов в своей речи.

Приветствуя инициативу правительства по разработке всеобъемлющей политики в отношении золота с целью сделать этот металл полноценным классом активов и создать регулируемые золотые биржи в стране, Агарвал отметил, что Совет будет и впредь ратовать за сокращение базовой импортной пошлины на золото, серебро и драгоценные металлы в надежде, что данное предложение войдет в новое законодательство по рынку золота.

Глава GJEPC выразил разочарование в связи с увеличением таможенных пошлин на ограненные бриллианты, а также на ограненные цветные драгоценные камни с 2,5% до 5%. Он также отметил, что этот шаг будет препятствовать «шансам Индии стать международным центром торговли алмазами», поскольку он «не предоставляет Индии равных возможностей наряду с такими партнерами, как Бельгия, Дубай и Израиль».

GJEPC также призвал правительство расширить льготы по корпоративному налогу для всех экспортеров в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, и создать больше ювелирных промышленных парков, которые бы предоставляли совместные вспомогательные услуги и ресурсы.

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), председатель Всеиндийской федерации торговцев драгоценными камнями и ювелирными изделиями (All India Gem & Jewellery Traders Federation, GJF), отметил, что схема монетизации золота будет модернизирована и станет «выигрышным решением для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий». Он выразил уверенность, что правительство рано или поздно согласится с рекомендацией отрасли по сокращению импортной пошлины на золото.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



