Шэньчжэньская ювелирная ярмарка 2018 года будет посвящена новой теме

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Шэньчжэньская ювелирная ярмарка (Shenzhen Jewellery Fair) 2018 года, которая, как ожидается, откроет свои двери с 19 по 22 апреля в Центре выставок и конференций Шэньчжэня (Shenzhen Convention & Exhibition Centre), призвана создать такой опыт поиска ювелирной продукции, который будет выходить за рамки выставочного пространства и охватывать тему яркого дизайна украшений и производственного наследия Шэньчжэня.

Тедди Тан (Teddy Tan), директор выставки, сказал: "Благодаря своей репутации как одного из самых важных шоу в мировом ювелирном секторе, ювелирная ярмарка в Шэньчжэне смещает фокус своего внимания, брендируя весь опыт выставок по теме «Ювелирные ресурсы Китая» (Jewellery Resources China)".

В ярмарке примут участие более 300 экспонентов из 13 стран и регионов мира. Также ожидается, что мероприятие посетят около 10 000 покупателей из 60 стран и регионов.

Шэньчжэнь, признанный столпом ювелирной индустрии Китая, насчитывает около 3600 производителей ювелирных изделий, которые обеспечивают более 70% объема всего ювелирного производства в КНР.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



