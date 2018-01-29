Шэньчжэньская ювелирная ярмарка 2018 года будет посвящена новой теме

Тедди Тан (Teddy Tan), директор выставки, сказал: "Благодаря своей репутации как одного из самых важных шоу в мировом ювелирном секторе, ювелирная ярмарка в Шэньчжэне смещает фокус своего внимания, брендируя весь опыт выставок по теме «Ювелирные ресурсы Китая» (Jewellery Resources China)".
В ярмарке примут участие более 300 экспонентов из 13 стран и регионов мира. Также ожидается, что мероприятие посетят около 10 000 покупателей из 60 стран и регионов.
Шэньчжэнь, признанный столпом ювелирной индустрии Китая, насчитывает около 3600 производителей ювелирных изделий, которые обеспечивают более 70% объема всего ювелирного производства в КНР.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished