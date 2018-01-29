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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

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Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

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04 января 2018

Шэньчжэньская ювелирная ярмарка 2018 года будет посвящена новой теме

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Шэньчжэньская ювелирная ярмарка (Shenzhen Jewellery Fair) 2018 года, которая, как ожидается, откроет свои двери с 19 по 22 апреля в Центре выставок и конференций Шэньчжэня (Shenzhen Convention & Exhibition Centre), призвана создать такой опыт поиска ювелирной продукции, который будет выходить за рамки выставочного пространства и охватывать тему яркого дизайна украшений и производственного наследия Шэньчжэня.
Тедди Тан (Teddy Tan), директор выставки, сказал: "Благодаря своей репутации как одного из самых важных шоу в мировом ювелирном секторе, ювелирная ярмарка в Шэньчжэне смещает фокус своего внимания, брендируя весь опыт выставок по теме «Ювелирные ресурсы Китая» (Jewellery Resources China)".
В ярмарке примут участие более 300 экспонентов из 13 стран и регионов мира. Также ожидается, что мероприятие посетят около 10 000 покупателей из 60 стран и регионов.
Шэньчжэнь, признанный столпом ювелирной индустрии Китая, насчитывает около 3600 производителей ювелирных изделий, которые обеспечивают более 70% объема всего ювелирного производства в КНР.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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