Огранщики из Зимбабве сталкиваются с трудностями при покупке зарезервированного для них алмазного сырья

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Компании по огранке алмазов в Зимбабве сталкиваются с трудностями при выработке квоты необработанных драгоценных камней, зарезервированных для местных фирм, согласно данным Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).

Десять процентов годовой добычи алмазов в стране зарезервированы для местных огранщиков с целью содействия бенефикации.

"Мы поняли, что не можем на местном уровне продавать эти алмазы…мы только что провели аукцион для местных огранщиков, выставив 20 000 каратов камней, и было куплено всего лишь около 700 каратов", - заявил исполняющий обязанности генерального директора MMCZ Масимба Чандавенгерва (Masimba Chandavengerwa) в интервью местному изданию Source.

"В соответствии с законом мы выделяем местным производителям бриллиантов 10% продукции, а то, что они не покупают, мы выставляем на международный тендер", - добавил он.

По данным ассоциации производителей бриллиантов Зимбабве, в 2014 году в стране существовало 24 компании по огранке алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



