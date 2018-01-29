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Эксклюзив

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04 января 2018

Ассоциация Mubri организовала своё первое мировое турне

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Ассоциация Mujeres Brillantes (Mubri), основанная в 2016 году и служащая платформой для расширения прав и возможностей женщин-ювелиров в глобальном масштабе, встретила 2018 год своим первым мировым турне.
Mujeres Brillantes объединяет примерно 500 женщин, занятых в секторе торговли золотом и алмазами, в основном из Латинской Америки, а также из Турции, Испании, Италии и Германии.
Али Пасторини (Ali Pastorini), основатель и президент Mubri, начала турне с Панамы, где была создана ассоциация. Там она встретилась с давними и новыми членами ассоциации, вновь подтвердив ее социальную значимость. Пасторини рассказала о планах на 2018 год и непрерывном росте влияния ассоциации в глобальном масштабе.
Президент Mubri встретилась также с несколькими наиболее значимыми местными СМИ, чтобы поделиться с ними достижениями и новыми планами ассоциации. Визит в Панаму также помог созданию новых союзов с деловыми кругами и предпринимателями обоих полов, работающими в ювелирном секторе. Пасторини посетила ювелирную школу в формате Makers Space, ювелирные магазины Gustavo Salazar и Roberto Coin.
Программа поездок президента Mubri в основном охватывает страны Латинской Америки и Европы, где работают и развивают бизнес члены ассоциации. Встречи предусматривают контакты с местными СМИ, субъектами ювелирного бизнеса и другими потенциальными партнерами ассоциации. Ее конечная цель состоит в том, чтобы укрепить единство ее членов с целью достижения расширения прав и возможностей женщин в ювелирном бизнесе и продемонстрировать различным компаниям, ювелирным школам и аналогичным организациям ту ценность, которую Mujeres Brillantes способна принести для индустрии.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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