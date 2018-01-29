"Новатэк" примет самостоятельное участие в аукционе на газовые активы АЛРОСА

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"Новатэк" планирует самостоятельно участвовать в аукционе на газовые активы АЛРОСА и не рассматривает участие в консорциуме со "Статусом" (структура Газпромбанка). Об этом журналистам ТАСС сообщил замглавы компании Марк Джетвей.

"Новатэк" участвует самостоятельно, мы не заключали ни с кем соглашений [об участии в консорциуме]", - сказал Джетвей.

Ранее «Роснефть» заявила, что не будет участвовать в аукционе, и ее структуры - «РН-Холдинг», «РН-Газ» и «Башнефть» - свои ходатайства отозвали.

В конце 2017 года АЛРОСА объявила аукцион по продаже непрофильных газовых активов. На торги единым лотом выставлены 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих в свою очередь 100% акций АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Аукцион назначен на 19 февраля, стартовая цена — 30 млрд рублей, шаг аукциона — 100 млн рублей.



