Luk Fook открыл флагманский магазин в столице Камбоджи

Сегодня

Компания Luk Fook Holdings (International) Ltd расширяет свое присутствие на камбоджийском рынке ювелирных изделий с открытием флагманского магазина в столице страны Пномпене.

Магазин занимает площадь более 5600 квадратных футов и примыкает к оживлённой туристической точке с большим деловым потенциалом. Как ожидают в Lukfook, новый магазин еще больше укрепит розничную сеть компании в Юго-Восточной Азии.

После дебюта группы Luk Fook в Малайзии с открытием двух магазинов в 2017 году, расширение в Камбодже позволило к настоящему моменту увеличить количество точек продаж Lukfook по всему миру до более чем 1610.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Luk Fook Вон Вай Шеунь (Wong Wai Sheung) отметил: "Придерживаясь корпоративного видения «Бренд из Гонконга, сияющий на весь мир» (Brand of Hong Kong, Sparkling the World) и в соответствии с инициативой «Пояс и дорога» наша группа с оптимизмом смотрит на перспективы рынка Юго-Восточной Азии. Мы продолжим наши усилия по обеспечению беспрецедентного шоппинга для клиентов по всему миру, чтобы гарантировать, что Lukfook остается главным брендом ювелирных изделий для мировых потребителей".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished