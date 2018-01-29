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Мы хотели бы провести в России встречу Mujeres Brillantes 2018 года - Али Пасторини

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

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Кроме обеспечения безопасной инфраструктуры, алмазные биржи поддерживают устойчивое развитие алмазной отрасли

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Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

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Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

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04 января 2018

Luk Fook открыл флагманский магазин в столице Камбоджи

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Компания Luk Fook Holdings (International) Ltd расширяет свое присутствие на камбоджийском рынке ювелирных изделий с открытием флагманского магазина в столице страны Пномпене.
Магазин занимает площадь более 5600 квадратных футов и примыкает к оживлённой туристической точке с большим деловым потенциалом. Как ожидают в Lukfook, новый магазин еще больше укрепит розничную сеть компании в Юго-Восточной Азии.
После дебюта группы Luk Fook в Малайзии с открытием двух магазинов в 2017 году, расширение в Камбодже позволило к настоящему моменту увеличить количество точек продаж Lukfook по всему миру до более чем 1610.
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Luk Fook Вон Вай Шеунь (Wong Wai Sheung) отметил: "Придерживаясь корпоративного видения «Бренд из Гонконга, сияющий на весь мир» (Brand of Hong Kong, Sparkling the World) и в соответствии с инициативой «Пояс и дорога» наша группа с оптимизмом смотрит на перспективы рынка Юго-Восточной Азии. Мы продолжим наши усилия по обеспечению беспрецедентного шоппинга для клиентов по всему миру, чтобы гарантировать, что Lukfook остается главным брендом ювелирных изделий для мировых потребителей".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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